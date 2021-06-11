"Позор России". Сеть негодует с новых кадров "спасения Сталина" Бузовой на сцене МХАТа

Звезда реалити "Дом 2", певица и телеведущая Ольга Бузова решила попробовать себя и в роли актрисы театра. Артистка сыграла роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, в спектакле МХАТа имени Горького "Чудесный грузин".

На сцене Бузова предстала в парике с кудрями, и сменила несколько нарядов: было и нежное платье, и даже шелковый пеньюар со страусиным боа.

После дебютного представления на Бузову обрушилась волна критики. Несмотря на большое количество поклонников, тех, кому не по душе творчество Бузовой также достаточно. Ее выступление на сцене театра активно начали обсуждать в сети, и стоит отметить, что не все хвалят Ольгу, большинство комментариев все же негативные. И речь идет как о певческих способностях, так и об актерской игре.

Отдельное внимание стоит уделить пению артистки.

Помимо негативных комментариев, многие зрители отметили, что спела она хорошо.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ольга Бузова оголилась на фоне церкви в Волгограде. Такое поведение артистки вовсе не понравилось ее подписчикам в соцсетях, за что певицу накрыло очередной волной критики.