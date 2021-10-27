На медали даже не надейтесь: украинцам прогнозируют фиаско на Олимпиаде в Пекине

Ближайшая Олимпиада может принести много разочарований украинским болельщикам.

Олимпийская сборная Украины не выиграет ни одной медали на зимних играх в Пекине.

Об этом говорится в прогнозе аналитического портала gracenote.

За 100 дней до старта Олимпийских игр в Пекине специалисты, руководствуясь последними результатами в квалификационных соревнованиях, составил свою версию итогового медального зачета. По мнению аналитиков, победу на ближайшей Олимпиаде завоюет Норвегия, которая добудет рекордное число золотых наград. На втором месте расположатся атлеты из олимпийского комитета России, а третье место достанется немцам. В топ-5 также войдут американцы и сборная Нидерландов.

Аналитики прогнозируют Норвегии победу в медальном зачете Игр в Пекине

Специалисты считают, что Китай будет только 14-м на домашней Олимпиаде

Аналитики предрекают Казахстану последнее место в медальном зачете игр в Пекине

Отметим, на прошлой зимней Олимпиаде у сборной Украины была всего одна награда — Александр Абраменко выиграл "золото" в акробатике в дисциплине лыжный фристайл. В 2018 году медальный зачет выиграли норвежцы, за ними расположились немцы и канадцы.

Медальный зачет Олимпиады-2018

Отметим, Игры в Пекине стартуют 4 февраля 2022 года и продлятся до 20 февраля.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине, где американка свалила россиянку во время гонки.