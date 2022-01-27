Губерниев в шоке от бардака в российской сборной накануне Олимпиады

Несколько членов сборной РФ по биатлону не сумели вылететь в Пекин.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, который недавно оскорбил украинского министра, отреагировал на снятие с рейса сразу нескольких биатлонистов сборной РФ.

Цитирует Губерниева "Чемпионат".

Российских спортсменов не пустили на борт российской компании "Аэрофлот" из-за отсутствия QR-кодов. Тренер женской сборной РФ по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист команды Роман Никитин не сумели вылететь в Китай на Олимпиаду-2022. Губерниев считает такой прокол виной тренеров команды, которые не справились с оформлением документов. Журналист отметил, что случившееся может сильно повлиять на режим спортсменок, которые потеряли день адаптации.

"Это серьезная история. Нужно ведь заполнять все соответствующие документы. Если вас не сажает на рейс "Аэрофлот", то что нужно было сделать не так? Как надо быть неготовым, чтобы родная российская компания развернула? Это нонсенс! Если в этой ситуации придется менять спортсменок, тогда я даже не знаю… Тогда и биатлон в России придется менять. Это странно", — заявил Губерниев.

Добавим, что накануне появилась информация об ужасной атмосфере внутри сборной России по биатлону.

Напомним, Олимпийские игры стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Сборная РФ из-за санкций будет выступать на турнире без гимна и под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). За ходом церемонии открытия можно будет следить по ТВ в Украине.