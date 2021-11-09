Олимпийскому чемпиону Абраменко неочевидна агрессия России к Украине

В Пхенчхане Абраменко на церемонии награждения и до нее фотографировался с россиянином.

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко, продолжающий покорять новые высоты, в интервью "Трибуне" заявил, что ему неоднозначна агрессия России по отношению к Украине.

Во время прошлых Игр Абраменко после завоевания золотой награды обнимался и фотографировался с российским спортсменом Ильей Буровым, который стал третьим.

- Если в Пекине вы снова попадете на один пьедестал с россиянином, сторониться его не будете и сделаете то же самое, что и в Пхенчхане?

– Да. Ну а как? К этому можно подойти с разной стороны. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать.

- Для вас неоднозначно, что Россия – агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины?

– Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано.

- С обеих сторон?

– Да. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы.

- Кого вы имеете в виду?

– Я не знаю. Кто там что придумал. Я ж не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди – что с нашей стороны, что с их.

Как ранее сообщал "Телеграф", Александр Абраменко объяснил, почему принял решение в свое время отказаться от предложения перейти в сборную России.