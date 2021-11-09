Олимпийский чемпион из Украины объяснил, почему не взял российское гражданство

Абраменко вспомнил времена, когда его звали в Россию

Олимпийский чемпион-2018 по фристайлу Александр Абраменко, продолжающий покорять новые высоты, в интервью "Трибуне" рассказал, как отклонил предложение выступать за сборную России и взять российское гражданство.

"Почему не поехал в Россию в конце нулевых? Если ты хочешь, то все срастется. Значит, не хотел. Хотя как молодому спортсмену мне хотелось хороших условий, зарплаты, дальнейших перспектив. Но когда зашел разговор об этом, я не горел желанием перейти только туда и все. Прекрасно понимал – в любом случае ты будешь не своим. Лучше дома – что заслужил, то получил. Чем за деньги чувствовать себя никем по сути.

Жалею ли, что перешел? Нет. Было сравнение, что там олимпийским чемпионам дарят машины – Х5 или Х6. А у нас не дарят. Но такого не было, что прям жалко, что я не там", — считает Абраменко.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 22 февраля.

Как ранее сообщал "Телеграф", донецкий журналист Вячеслав Шарафутдинов сравнил уровень сборных Украины и России по футболу на данный момент.