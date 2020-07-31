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Олимпийский чемпион Абраменко покорил новую высоту (Видео)

Олимпийский чемпион Абраменко покорил новую высоту (Видео)
Обновлено 13:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Украинский олимпийский чемпион в акробатике Александр Абраменко показал на своей страничке в Instagram, как он покоряет новую высоту.

"Покорил высоту. Как вам такое выпрыгивание на тумбу?, - спросил у своих подписчиков спортсмен, прикрепив видео своего прыжка.

 
 
 
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Покорил высоту Как вам такое выпрыгивание на тумбу?

Публикация от Aleksandr Abramenko (@aleksandr.abramenko)

Отметим, результат спортсмена составил 1 м и 20 см.

Украинский гимнаст Олег Верняев в комментарии под постом призвал Абраменко улучшить этот результат, однако Александр ответил, что "пока это предел".

Напомним, фристайлист Александр Абраменко на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане сенсационно завоевал золото в дисциплине акробатика. Эта медаль стала единственной среди украинских спортсменов на Играх-2018.

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Фристайл, Александр Абраменко.

Автор:

Телеграф
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