Олимпийский чемпион Абраменко покорил новую высоту (Видео)

Украинский олимпийский чемпион в акробатике Александр Абраменко показал на своей страничке в Instagram, как он покоряет новую высоту.

"Покорил высоту. Как вам такое выпрыгивание на тумбу?, - спросил у своих подписчиков спортсмен, прикрепив видео своего прыжка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Покорил высоту Как вам такое выпрыгивание на тумбу? Публикация от Aleksandr Abramenko (@aleksandr.abramenko) 29 Июл 2020 в 4:46 PDT

Отметим, результат спортсмена составил 1 м и 20 см.

Украинский гимнаст Олег Верняев в комментарии под постом призвал Абраменко улучшить этот результат, однако Александр ответил, что "пока это предел".

Напомним, фристайлист Александр Абраменко на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане сенсационно завоевал золото в дисциплине акробатика. Эта медаль стала единственной среди украинских спортсменов на Играх-2018.