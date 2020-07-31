Олимпийский чемпион Абраменко покорил новую высоту (Видео)

"Покорил высоту. Как вам такое выпрыгивание на тумбу?, - спросил у своих подписчиков спортсмен, прикрепив видео своего прыжка.
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Отметим, результат спортсмена составил 1 м и 20 см.
Украинский гимнаст Олег Верняев в комментарии под постом призвал Абраменко улучшить этот результат, однако Александр ответил, что "пока это предел".
Напомним, фристайлист Александр Абраменко на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане сенсационно завоевал золото в дисциплине акробатика. Эта медаль стала единственной среди украинских спортсменов на Играх-2018.