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Олімпійський чемпіон з України пояснив, чому не взяв російське громадянство

Автор
Володимир Лавський
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Автор
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Абраменко заявив, що це для нього остання Олімпіада Новина оновлена 09 листопада 2021, 15:01
Абраменко заявив, що це для нього остання Олімпіада

Абраменко згадав часи, коли його звали до Росії

Олімпійський чемпіон-2018 з фрістайлу Олександр Абраменко, який продовжує підкорювати нові висоти, в інтерв’ю "Трибуні" розповів, як відхилив пропозицію виступати за збірну Росії та взяти російське громадянство.

"Чому не поїхав до Росії наприкінці нульових? Якщо ти хочеш, то все зростеться. Значить, не хотів. Хоча як молодому спортсмену мені хотілося гарних умов, зарплати, подальших перспектив. Але коли зайшла розмова про це, я не горів бажанням перейти тільки Туди і все... Чудово розумів — у будь-якому випадку ти будеш не своїм.Краще вдома — що заслужив, то отримав... Чим за гроші почуватися ніким по суті.

Чи шкодую, що перейшов? Ні. Було порівняння, що там олімпійським чемпіонам дарують машини – Х5 чи Х6. А у нас не дарують. Але такого не було, що шкода, що я не там», — вважає Абраменко.

Олімпіада-2022 пройде у Пекіні з 4 по 22 лютого.

Як раніше повідомляв "Телеграф", донецький журналіст В’ячеслав Шарафутдінов порівняв рівень збірних України та Росії з футболу на даний момент.

Теги:
#Олімпійські ігри #Фрістайл #Олександр Абраменко
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