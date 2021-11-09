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Донецький журналіст порівняв збірні Росії та України з футболу

Автор
Володимир Лавський
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В’ячеслав Шарафутдінов продовжує слідкувати за футболом та на пенсії Новина оновлена 09 листопада 2021, 14:31
В’ячеслав Шарафутдінов продовжує слідкувати за футболом та на пенсії

Порівняння, яке може не сподобатися українським уболівальникам

Відомий у минулому донецький коментатор В’ячеслав Шарафутдінов в інтерв’ю FanDay висловив свою думку щодо рівня збірних України та Росії з футболу.

"Хто зараз сильніший? Думаю, що на одному рівні. Просто збірної Росії зараз поперло — ігри немає, а очки набирають. Але дивитися без сліз на це не можна. Ще можуть зіграти внічию з Хорватією і посісти в групі перше місце.

У кого більше шансів потрапити на чемпіонат світу? На цьому етапі шансів вийти більше у Росії, але ловити там нічого, ні тим, ні іншим. В Україні зараз немає добрих захисників. Візьмемо того ж Караваєва. Ну хіба можна так грати, як із Казахстаном? ( захисник двічі помилився в обороні, через що збірна України втратила перемогу - прим. "Телеграфа" ).

Все у захваті від Яремчука, але він уже сім матчів не забиває. Нехай він не гратиме, він дерев’яний», — вважає Шарафутдінов.

Збірній України залишилося зіграти один матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцоговини. У разі перемоги українці автоматично потраплять до плей-офф відбору.

Як раніше повідомляв "Телеграф", стало відомо, як зараз ситуація в Донецьку зі стадіоном "Донбас-Арена". Також Шарафутдінов згадав про своє знайомство із президентом "Динамо" Ігорем Суркісом.

Теги:
#Збірна України з футболу #ЧС-2022 #Збірна Росії з футболу #Відбір на ЧС-2022
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