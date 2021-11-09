"Він був таким собі пияком і картярем": донецький коментатор згадав своє знайомство із Суркісом

Шарафутдінов згадав, чим йому запам’ятався президент "Динамо"

Відомий у минулому донецький коментатор В’ячеслав Шарафутдінов в інтерв’ю FanDay розповів про знайомство з братами Ігорем та Григорієм Суркісами, які в різний час керували київським "Динамо". Ігор Суркіс і зараз є президентом столичного клубу.

Я з повагою ставлюся до Суркісів. Хоча вони використовували різні методи. Ми всі пам’ятаємо шуби тощо. Я з Григорієм Суркісом спілкувався кілька разів. Було зрозуміло, що він динамівець до мозку кісток, а він розумів, хто такий я.

А коли я спілкувався з Суркісом-молодшим, то він був таким собі п’яницею та картежником. Також спілкувався з їхнім покійним батьком – дуже розумним та солідним мужиком. Любив футбол та лікарем був найсильніший. Коли я прочитав його трудові та військові подвиги, — зняв перед ним капелюх", — заявив Шарафутдінов.

Шарафутдінов працював у прес-службі донецького "Шахтаря", а також тривалий час коментував матчі "гірників" на телеканалі "Україна", який належить Рінату Ахметову.

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