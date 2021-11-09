"Он был таким себе пьяницей и картежником": донецкий комментатор вспомнил свое знакомство с Суркисом

Шарафутдинов вспомнил, чем ему запомнился президент "Динамо"

Известный в прошлом донецкий комментатор Вячеслав Шарафутдинов в интервью FanDay рассказал о знакомстве с братьями Игорем и Григорием Суркисами, которые в разное время руководили киевским "Динамо". Игорь Суркис и сейчас является президентом столичного клуба.

"К Суркисам отношусь спокойно. Хотя они использовали разные методы. Мы все помним шубы и тому подобное. Я с Григорием Суркисом общался несколько раз. Было понятно, что он динамовец до мозга костей, а он понимал, кто такой я.

А когда я общался с Суркисом-младшим, то он был таким себе пьяницей и картежником. Также общался с их покойным отцом — очень умный и солидный мужик. Любил футбол и врачом был сильнейший. Когда я прочитал его трудовые и военные подвиги, — снял перед ним шляпу", — заявил Шарафутдинов.

Шарафутдинов работал в пресс-службе донецкого "Шахтера", а также долгое время комментировал матчи "горняков" на телеканале "Украина", который принадлежит Ринату Ахметову.

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