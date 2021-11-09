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Донецкий журналист сравнил сборные России и Украины по футболу

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Вячеслав Шарафутдинов продолжает следить за футболом и на пенсии Новость обновлена 09 ноября 2021, 14:31
Вячеслав Шарафутдинов продолжает следить за футболом и на пенсии

Сравнение, которое может не понравиться украинским болельщикам

Известный в прошлом донецкий комментатор Вячеслав Шарафутдинов в интервью FanDay высказал свое мнение касательно уровня сборных Украины и России по футболу.

"Кто сейчас сильнее? Думаю, что на одном уровне. Просто сборной России сейчас поперло — игры нет, а очки набирают. Но смотреть без слез на это нельзя. Еще могут сыграть вничью с Хорватией и занять в группе первое место. 

У кого больше шансов на попадание на чемпионат мира? На данном этапе шансов выйти больше у России, но ловить там нечего, ни тем, ни другим. В Украине сейчас нет хороших защитников. Возьмем того же Караваева. Ну разве можно так играть, как с Казахстаном? (защитник дважды ошибся в обороне, из-за чего сборная Украины упустила победу — прим. "Телеграфа").

Все в восторге от Яремчука, но он уже семь матчей не забивает. Да не будет он играть, он деревянный", — считает Шарафутдинов.

Сборной Украины осталось сыграть один матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцоговины. В случае победы украинцы автоматически попадут в плей-офф отбора.

Как ранее сообщал "Телеграф", стало известно, как сейчас обстоит обстановка в Донецке со стадионом "Донбасс-Арена". Также Шарафутдинов вспомнил о своем знакомстве с президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

Теги:
#Сборная Украины по футболу #ЧМ-2022 #Сборная России по футболу #Отбор на ЧМ-2022
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