Донецкий журналист сравнил сборные России и Украины по футболу

Сравнение, которое может не понравиться украинским болельщикам

Известный в прошлом донецкий комментатор Вячеслав Шарафутдинов в интервью FanDay высказал свое мнение касательно уровня сборных Украины и России по футболу.

"Кто сейчас сильнее? Думаю, что на одном уровне. Просто сборной России сейчас поперло — игры нет, а очки набирают. Но смотреть без слез на это нельзя. Еще могут сыграть вничью с Хорватией и занять в группе первое место.

У кого больше шансов на попадание на чемпионат мира? На данном этапе шансов выйти больше у России, но ловить там нечего, ни тем, ни другим. В Украине сейчас нет хороших защитников. Возьмем того же Караваева. Ну разве можно так играть, как с Казахстаном? (защитник дважды ошибся в обороне, из-за чего сборная Украины упустила победу — прим. "Телеграфа").

Все в восторге от Яремчука, но он уже семь матчей не забивает. Да не будет он играть, он деревянный", — считает Шарафутдинов.

Сборной Украины осталось сыграть один матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцоговины. В случае победы украинцы автоматически попадут в плей-офф отбора.

Как ранее сообщал "Телеграф", стало известно, как сейчас обстоит обстановка в Донецке со стадионом "Донбасс-Арена". Также Шарафутдинов вспомнил о своем знакомстве с президентом "Динамо" Игорем Суркисом.