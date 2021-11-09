Олімпійський чемпіон з України оскандалився заявою про російську агресію

У Пхенчхані Абраменко під час церемонії нагородження і до неї фотографувався з росіянином.

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко, який продовжує підкорювати нові висоти, в інтерв’ю "Трибуні" заявив, що йому неоднозначна агресія Росії щодо України.

Під час минулих Ігор Абраменко після завоювання золотої нагороди обіймався та фотографувався із російським спортсменом Іллею Буровим, який став третім.

- Якщо в Пекіні ви знову потрапите на один п’єдестал з росіянином, уникати його не будете і зробите те саме, що й у Пхенчхані?

– Так. А як? До цього можна підійти з різних боків. Зрозуміло, що він із країни, яка погано ставиться до нашої країни. І то питань ще дуже багато щодо цього, все життя можна дискутувати.

- Для вас неоднозначно, що Росія – агресор, який захопив Крим та розв’язав війну на сході України?

- Ні, неоднозначно. Не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають, – а чи це правда? Точніше не так. Мені здається, що все це сплановано.

- З обох сторін?

– Так. І не лише з нашого чи з їхнього боку. Є ще третій, четвертий бік, які в цьому зацікавлені.

- Кого ви маєте на увазі?

- Я не знаю. Хто там що вигадав. Я ж не в тих колах спілкуюсь. Може, я помиляюся, але мені так здається. У будь-якому разі страждають лише люди – що з нашого боку, що з них.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Олександр Абраменко пояснив, чому вирішив свого часу відмовитися від пропозиції перейти до збірної Росії.