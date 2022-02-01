Олімпійські ігри у Пекіні: календар та розклад трансляцій

В Україні можна буде слідкувати за головними стартами року.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні офіційно стартують 4 лютого, однак програма змагань в деяких видах спорту розпочнеться до помпезної церемонії відкриття. В Україні за перебігом Ігор можна стежити на телеканалі UA Перший.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Змагання, що відбуватимуться до 20 лютого, у прямому ефірі в Україні покаже телеканал UA:ПЕРШИЙ, а також діджитал-платформа "Суспільне Спорт". Крім того, офіційним транслятором Ігор в Україні є телеканал Eurosport.

На офіційному сайті Ігор у Пекіні оприлюднено повний календар турніру. Згідно з розкладом перші змагання на ОІ з санного спорту, а також керлінгу стартують уже 2 лютого, а перші медалі на Олімпіаді будуть розіграні 5 лютого. В останній день змагань, 20 лютого, розіграють всього 4 комплекти нагород.

Календар та розклад змагань на Олімпійських іграх у Пекіні

Календар змагань на Олімпійських іграх у Пекіні

З докладним розкладом біатлонних гонок на Іграх у Пекіні можна ознайомитись у нас на сайті.