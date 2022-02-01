Олимпийские игры в Пекине: календарь и расписание трансляций
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В Украине можно будет следить за главными стартами года.
Зимние Олимпийские игры в Пекине официально стартуют 4 февраля, однако соревновательная программа в некоторых видах спорта начнется до помпезной церемонии открытия. В Украине за ходом Игр можно следить на телеканале UA Перший.
Об этом сообщает официальный сайт транслятора.
Соревнования, которые будут проходить до 20 февраля, в прямом эфире в Украине покажет телеканал UA:ПЕРШИЙ, а также диджитал-платформа "Суспільне Спорт". Кроме того, официальным транслятор Игр в Украине является телеканал Eurosport.
На официальном сайте Игр в Пекине обнародован полный календарь турнира. Согласно расписанию первые соревнования на ОИ по санному спорту, а также керлингу стартуют уже 2 февраля, а первые медали на Олимпиаде будут разыграны 5 февраля. В последний соревновательны день, 20 февраля, разыграют всего 4 комплекта наград.
Календарь и расписание соревнований на Олимпийских играх в Пекине
С подробным расписанием биатлонных гонок на Играх в Пекине можно ознакомиться у нас на сайте.
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