Укр

Олимпийские игры в Пекине: календарь и расписание трансляций

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Олимпийские игры в Пекине Новость обновлена 01 февраля 2022, 11:14
Олимпийские игры в Пекине

В Украине можно будет следить за главными стартами года.

Зимние Олимпийские игры в Пекине официально стартуют 4 февраля, однако соревновательная программа в некоторых видах спорта начнется до помпезной церемонии открытия. В Украине за ходом Игр можно следить на телеканале UA Перший.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Соревнования, которые будут проходить до 20 февраля, в прямом эфире в Украине покажет телеканал UA:ПЕРШИЙ, а также диджитал-платформа "Суспільне Спорт". Кроме того, официальным транслятор Игр в Украине является телеканал Eurosport.

На официальном сайте Игр в Пекине обнародован полный календарь турнира. Согласно расписанию первые соревнования на ОИ по санному спорту, а также керлингу стартуют уже 2 февраля, а первые медали на Олимпиаде будут разыграны 5 февраля. В последний соревновательны день, 20 февраля, разыграют всего 4 комплекта наград.

Календарь и расписание соревнований на Олимпийских играх в Пекине

Календарь соревнований на Олимпийских играх в Пекине
Календарь соревнований на Олимпийских играх в Пекине

С подробным расписанием биатлонных гонок на Играх в Пекине можно ознакомиться у нас на сайте.

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