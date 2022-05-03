"Воротарі розсовують ноги, коли грає путін": у мережі висміяли заяву президента рф про НХЛ

Кривавий диктатор створив цілу лігу, щоб грати з друзями у хокей

У вівторок, 3 травня, на 69-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент росії володимир путін звернувся до учасників фіналу Нічної хокейної ліги (НХЛ).

Про це повідомляє офіційний сайт Кремля.

Президент у телеграмі, адресованій учасникам НХЛ, зазначив, що Нічна ліга досягла загальнонаціонального визнання, а також популяризує хокей у країні.

"За минулий час Нічна хокейна ліга завоювала широке, по-справжньому загальнонаціональне визнання і цього року об’єднала понад 1150 команд з 79 регіонів Росії. Турнір унікальний тим, що збирає разом справжніх легенд, ветеранів спорту та любителів хокею різних віків, які вирішили стати на ковзани, створити свою команду і досягти успіху, випробувати силу характеру. Для таких ініціативних, енергійних, вольових людей потрапити до кращих, виграти головний трофей сезону – це гідна мета", — написав путін.

У мережі висміяли заяву путіну про НХЛ, згадавши, як диктаторові піддаються на змаганнях хокеїсти. Також в Інтернеті згадали й про відоме відео з килимом.

У мережі висміяли заяву путіна про Нічну лігу

Раніше повідомлялося, що на путінського хокеїста впала нагорода у прямому ефірі. До речі, президент росії залишився незадоволеним підсумками Олімпіади-2022, де виступали й хокеїсти.