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Путінського хокеїста спіткала доля Януковича (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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На Олександра Овечкіна впав мольберт Новина оновлена 27 квітня 2022, 23:17
На Олександра Овечкіна впав мольберт

З хокеїстом стався конфуз.

Попри повномасштабне вторгнення рф в Україну, клуб НХЛ "Вашингтон Кепіталз" влаштував церемонію вшанування для друга кривавого диктатора володимира путіна Олександра Овечкіна, який увійшов до трійки найкращих снайперів ліги в історії.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі NHL Timestamp Guy2.0.

Для Овечкіна підготували сюрприз – картину. Проте мольберт з полотном зрадливо впав на хокеїста в непідхожий момент. Спортсмен не травмувався, а лише посміявся.

Нагадаємо, подібний конфуз стався із Віктором Януковичем, на якого у 2010 році впав вінок.

Нагадаємо, саме Олександр Овечкін у листопаді 2017 року створив і фінансував неформальний патріотичний рух Putin Team, який під час президентських виборів 2018 року виступав на підтримку володимира путіна.

Раніше повідомлялося, що путін прийняв російських олімпійців, привітавши фігуристку Камілу Валієву з 16-річчям. Крім того, президент росії заявив про дискримінацію російських спортсменів за національною ознакою, що порушує конвенцію ООН.

Теги:
#Україна #Росія #Хокей #Олександр Овечкін
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