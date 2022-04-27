Путінського хокеїста спіткала доля Януковича (відео)

З хокеїстом стався конфуз.

Попри повномасштабне вторгнення рф в Україну, клуб НХЛ "Вашингтон Кепіталз" влаштував церемонію вшанування для друга кривавого диктатора володимира путіна Олександра Овечкіна, який увійшов до трійки найкращих снайперів ліги в історії.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі NHL Timestamp Guy2.0.

Для Овечкіна підготували сюрприз – картину. Проте мольберт з полотном зрадливо впав на хокеїста в непідхожий момент. Спортсмен не травмувався, а лише посміявся.

Нагадаємо, подібний конфуз стався із Віктором Януковичем, на якого у 2010 році впав вінок.

Нагадаємо, саме Олександр Овечкін у листопаді 2017 року створив і фінансував неформальний патріотичний рух Putin Team, який під час президентських виборів 2018 року виступав на підтримку володимира путіна.

Раніше повідомлялося, що путін прийняв російських олімпійців, привітавши фігуристку Камілу Валієву з 16-річчям. Крім того, президент росії заявив про дискримінацію російських спортсменів за національною ознакою, що порушує конвенцію ООН.