"Молода версія" Кабаєвої: чому юній фігуристці Камілі Валієвій приписують роман із путіним

Різниця у віці путіна та Валієвої – понад 50 років

Судячи з останніх новин, кривавий диктатор володимир путін захоплюється не лише дзюдо та гімнастикою, адже його ймовірна коханка Аліна Кабаєва якраз є Олімпійською чемпіонкою з гімнастики, а й фігурним катанням. Після того як президент рф провів "неформальну" зустріч з молодою фігуристкою Камілою Валієвою, їм почали приписувати роман. А все тому, що те, як проходила ця зустріч, нагадує перше спілкування путіна і Кабаєвої.

"Телеграф" розповідає, чому з’явилися чутки про нову "фаворитку" путіна, чому це Валієва, і чим вона схожа з Аліною Кабаєвою.

Каміла Валієва та путін

Приводом для поширення чуток про роман юної фігуристки та диктатора став подарунок, який путін подарував дівчині на честь її 16-річчя на зустрічі олімпійських чемпіонів Пекіна-2022, що відбулася 26 квітня у Кремлі. Президент Росії вручив Валієвій шовкову хустку.

Читайте також: Категорія Новини Росії путіна запідозрили у залицянні до "молодої версії" Кабаєвої путін натякнув дівчині, що не вірить хейтерам, які підозрюють її у позитивній допінг-пробі

Ніби нічого такого, але деякі користувачі мережі відзначили, що в давнину існував звичай, коли чоловіки дарували дівчатам хустки перед тим, як засватати їх.

Також варто зазначити, що "любовна історія" путіна та Кабаєвої починалася схожим чином. Після знайомства з диктатором російська гімнастка у юному віці (18 років) навіть вирішила зайнятися політикою і кілька років була членом Вищої ради партії "Єдина росія".

Додамо, що Валієву в мережі вже прозвали "молодою версією" Кабаєвою. Чим же ще схожі спортсменки, крім "відносинами" з президентом росії?

Каміла Валієва та Аліна Кабаєва: чим схожі

Перша і найочевидніша схожість — обидві спортсменки, тільки Каміла — фігуристка, а Аліна — гімнастка.

Обидві познайомилися з президентом у юному віці: Кабаєва у 18, а Валієва у 16.

Також варто зазначити, що дівчата трохи схожі та зовні. У свої 18 Кабаєва теж була довговолосою брюнеткою з широкою посмішкою. Цілком можливо, що путіну подобається такий типаж.

Аліна Кабаєва в молодості

Каміла Валієва

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Аліна Кабаєва з’явилася на публіці з обручкою на пальці. У мережі вирішили, що гімнастка вийшла заміж за путіна.

Також зазначимо, що після початку повномасштабної війни в Україні у Швейцарії наполегливо вимагали депортувати з країни коханку путіна Аліну Кабаєву.