"Вирішив відкинути коньки?" путін відмовився виходити на лід
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Схоже, що диктатор зав’язав зі спортом
Після того як президент росії володимир путін привітав учасників фіналу Нічної хокейної ліги стало відомо, що сам кривавий диктатор відмовився виходити на лід.
Про це в коментарі для rsport заявив прессекретар президента рф Дмитро Пєсков.
Кривавий диктатор уже кілька років грає у Нічній хокейній лізі, яку започаткували з його ініціативи у 2011 році. путін традиційно виходить на лід під номером 11. Схоже, 10 травня, коли пройде фінальна гра в Нічній лізі, 69-річний президент росії лише спостерігатиме за подіями на льоду.
У мережі висміяли диктатора. Один із користувачів пожартував, що той вирішив "відкинути коньки".
Востаннє путін виходив публічно на лід разом із невизнаним президентом Білорусі олександром лукашенком. Після переговорів у Санкт-Петербурзі диктатори вийшли на лід і забили 9 шайб на двох (зрозуміло, що путін забив більше, — Ред.). До слова Лукашенко грає частіше за путіна, а нещодавно йому навіть зарядили ключкою по голові.
Раніше відомий музикант Ігор Бутман заявив, що у путіна сильні руки, що він і демонструє на хокейному майданчику.
Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення рф в Україну росія втратила право на проведення чемпіонату світу з хокею.