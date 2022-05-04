"Вирішив відкинути коньки?" путін відмовився виходити на лід

Схоже, що диктатор зав’язав зі спортом

Після того як президент росії володимир путін привітав учасників фіналу Нічної хокейної ліги стало відомо, що сам кривавий диктатор відмовився виходити на лід.

Про це в коментарі для rsport заявив прессекретар президента рф Дмитро Пєсков.

Кривавий диктатор уже кілька років грає у Нічній хокейній лізі, яку започаткували з його ініціативи у 2011 році. путін традиційно виходить на лід під номером 11. Схоже, 10 травня, коли пройде фінальна гра в Нічній лізі, 69-річний президент росії лише спостерігатиме за подіями на льоду.

У мережі висміяли диктатора. Один із користувачів пожартував, що той вирішив "відкинути коньки".

У мережі висміяли путіна через відмову зіграти у хокей

Востаннє путін виходив публічно на лід разом із невизнаним президентом Білорусі олександром лукашенком. Після переговорів у Санкт-Петербурзі диктатори вийшли на лід і забили 9 шайб на двох (зрозуміло, що путін забив більше, — Ред.). До слова Лукашенко грає частіше за путіна, а нещодавно йому навіть зарядили ключкою по голові.

Раніше відомий музикант Ігор Бутман заявив, що у путіна сильні руки, що він і демонструє на хокейному майданчику.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення рф в Україну росія втратила право на проведення чемпіонату світу з хокею.