"Диктатори-хокеїсти не сумують": у мережі висміяли Путіна та Лукашенка, які забили 9 шайб на двох (відео)

Після переговорів політики перейшли на кригу.

Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після переговорів у Санкт-Петербурзі зіграли за одну команду у хокейному матчі.

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі РБК.

Повідомляється, що гра пройшла у льодовому палаці дитячо-юнацької спортивної школи "Манеж" у Стрільні. Путін та Лукашенко зіграли за команду "Білих" проти "Червоних". У матчі взяли участь багато зірок радянського та російського хокею, зокрема В’ячеслав Фетісов, Ілля Ковальчук та Олексій Касатонов. Товариський поєдинок завершився на користь команди "Білих" з рахунком 18:7. Путін забив 7 шайб, а Лукашенко – 2.

Відео з грою Путіна та Лукашенка доступне в мережі:

У коментарях під відео висміяли цю "виставу".

У мережі висміяли гру Путіна та Лукашенка у хокей

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна Росії з тріском стартувала на молодіжному чемпіонаті світу з хокею, пропустивши 6 шайб від Швеції. До слова, МЧС-2021 було зупинено через коронавірус.

Нагадаємо, нещодавно перед матчем КХЛ фінські організатори помилково включили не той гімн на грі команди з Білорусі.