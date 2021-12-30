Рус

"Диктатори-хокеїсти не сумують": у мережі висміяли Путіна та Лукашенка, які забили 9 шайб на двох (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
28
Володимир Путін та Олександр Лукашенко взяли участь у хокейному матчі Новина оновлена 30 грудня 2021, 16:02
Володимир Путін та Олександр Лукашенко взяли участь у хокейному матчі

Після переговорів політики перейшли на кригу.

Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після переговорів у Санкт-Петербурзі зіграли за одну команду у хокейному матчі.

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі РБК.

Повідомляється, що гра пройшла у льодовому палаці дитячо-юнацької спортивної школи "Манеж" у Стрільні. Путін та Лукашенко зіграли за команду "Білих" проти "Червоних". У матчі взяли участь багато зірок радянського та російського хокею, зокрема В’ячеслав Фетісов, Ілля Ковальчук та Олексій Касатонов. Товариський поєдинок завершився на користь команди "Білих" з рахунком 18:7. Путін забив 7 шайб, а Лукашенко – 2.

Відео з грою Путіна та Лукашенка доступне в мережі:

У коментарях під відео висміяли цю "виставу".

У мережі висміяли гру Путіна та Лукашенка у хокей
У мережі висміяли гру Путіна та Лукашенка у хокей

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна Росії з тріском стартувала на молодіжному чемпіонаті світу з хокею, пропустивши 6 шайб від Швеції. До слова, МЧС-2021 було зупинено через коронавірус.

Нагадаємо, нещодавно перед матчем КХЛ фінські організатори помилково включили не той гімн на грі команди з Білорусі.

Теги:
#Росія #Білорусь #Хокей #Володимир Путін #Олександр Лукашенко
Відразу отримати гроші від держави у "Приваті" неможливо
Економіка та Фінанси
Де гроші? Клієнти "ПриватБанку" масово скаржаться на проблеми із отриманням тисячі Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Відразу отримати гроші від держави у "Приваті" неможливо
Де гроші? Клієнти "ПриватБанку" масово скаржаться на проблеми із отриманням тисячі Зеленського
Дата публікації
Категорія
Для шаманського ритуалу використали портрет президента
Шамани Перу "очистили" Зеленського: деталі ритуалу (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Експерти передбачили гривні стабільність
Долар по 28 уже у січні? Що буде з курсом валют після Нового року
Дата публікації
Категорія
Після смерті Яни без мами залишилося двоє дівчаток
Обожнювала дітей і не перепивала: що відомо про Яну Судакову, яка замерзла в Херсоні (фото)
Дата публікації
Категорія
Скандальні підсумки 2021 року для Зеленського
П’ять "зашкварів" Зеленського та Ко: санкції, боротьба за телевізор та скандали на дорогах