Раптове скасування чемпіонату світу з хокею викликало істерику у росіян

Великий турнір було зупинено через коронавірус.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею-2022 у Канаді було припинено у розпал змагань. У Держдумі РФ звинуватили організаторів турніру у недбалості.

Відповідний коментар російського депутата Дмитра Свищева доступний на сайті "Чемпіонат".

На думку Свищева, Канада винна у скасуванні турніру, а організаторів необхідно покарати за відсутність "бульбашки" для спортсменів (хокеїсти могли контактувати з іншими відвідувачами готелів, що сприяло поширенню COVID-19, — прим. ред.). Як приклад хорошої організації Дмитро назвав Китай, у якому невдовзі розпочнуться зимові Олімпійські ігри. Також депутат упевнений, що РФ гідно провела б змагання.

"У Канаді розслабилися. Це їхній промах. Організаторів треба покарати! Якби Росія проводила зараз цей турнір, такого не було б. Ми б не допустили", — заявив Свищев.

Чемпіонат світу з хокею з шайбою U-20 проходив у канадських Едмонтоні та Ред-Дірі. Турнір розпочався 26 грудня 2021 року, а мав завершитися у січні 2022 року. Організатори скасували турнір після того, як було зараховано низку технічних поразок збірним Росії, Чехії та США через випадки зараження коронавірусом.

Примітно, що змагання спочатку мали пройти у шведському Гетеборзі, проте через пандемію коронавірусу турнір перенесли до Північної Америки. Додамо, що організатори хочуть перенести МЧС-2022 на літо 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна Росії зазнала розгромної поразки на МЧС-2022, забивши незвичайний гол.