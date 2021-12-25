Хокеїсти провалилися під лід під час матчу (відео)
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Незвичайна пригода об’єднала суперників.
Під час хокейного поєдинку у Швейцарії "Сієрра" — "Лангенталь" на льодовому майданчику стався неабиякий інцидент. Хокеїсти обох команд провалилися під кригу.
Відповідне фото було опубліковано на офіційній сторінці "Лангеталя" у Twitter.
Просто під час матчу захисник "Лангенталя" Тайлер Хіггінс та нападник "Сієрри" Арно Монтандон опинилися у воді. На 14-й хвилині зустрічі під час боротьби біля борту спортсмени проломили огорожу та провалилися під лід. Пригода сталася на місці, де зазвичай стоїть машина для заливання льоду. Хокеїсти обох команд одразу ж побігли рятувати своїх колег.
Відео моменту доступне в мережі:
Гра була відновлена та завершилася перемогою гостей з рахунком 2:3. Після цього успіху "Лангенталь" зберіг за собою 4-е місце у турнірній таблиці Швейцарської ліги (другий за силою дивізіон у країні, — прим. ред.). "Сієрра" опинилася на 7-й позиції.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у НХЛ була забита неймовірна шайба. А на матчі білоруської команди у КХЛ переплутали гімн країни.
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