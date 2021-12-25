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Хокеїсти провалилися під лід під час матчу (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Лангенталь" — "Сієрра" Новина оновлена 25 грудня 2021, 08:04
"Лангенталь" — "Сієрра"

Незвичайна пригода об’єднала суперників.

Під час хокейного поєдинку у Швейцарії "Сієрра" — "Лангенталь" на льодовому майданчику стався неабиякий інцидент. Хокеїсти обох команд провалилися під кригу.

Відповідне фото було опубліковано на офіційній сторінці "Лангеталя" у Twitter.

Просто під час матчу захисник "Лангенталя" Тайлер Хіггінс та нападник "Сієрри" Арно Монтандон опинилися у воді. На 14-й хвилині зустрічі під час боротьби біля борту спортсмени проломили огорожу та провалилися під лід. Пригода сталася на місці, де зазвичай стоїть машина для заливання льоду. Хокеїсти обох команд одразу ж побігли рятувати своїх колег.

Відео моменту доступне в мережі:

Гра була відновлена та завершилася перемогою гостей з рахунком 2:3. Після цього успіху "Лангенталь" зберіг за собою 4-е місце у турнірній таблиці Швейцарської ліги (другий за силою дивізіон у країні, — прим. ред.). "Сієрра" опинилася на 7-й позиції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у НХЛ була забита неймовірна шайба. А на матчі білоруської команди у КХЛ переплутали гімн країни.

Теги:
#Хокей #Швейцарія
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