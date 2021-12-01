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Це треба бачити: у НХЛ хокеїст забив гол ударом з центру майданчика з відскоком від скла (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ерік Чернак забив неймовірну шайбу у матчі НХЛ "Сент-Луїс" — "Тампа-Бей" Новина оновлена 01 грудня 2021, 13:00
Ерік Чернак забив неймовірну шайбу у матчі НХЛ "Сент-Луїс" — "Тампа-Бей"

У найкращій хокейній лізі світу була забита курйозна шайба.

У ніч проти середи, 1-го грудня (час київський), словацький хокеїст "Тампи" Ерік Чернак забив у ворота "Сент-Ліуса" неймовірний гол.

Відповідне відео з’явилося на сторінці SportsCenter у Twitter.

У поєдинку регулярного сезону Чернак забив, мабуть, найбожевільнішу шайбу сезону. Словак виконував вкидання у зону суперників з центру майданчика, потім шайба відскочила від скла над бортом і застрибнула у ворота Джордана Бінінгтона – просто фантастика!

Відео шайби Еріка Чернака у матчі "Сент-Луїс" — "Тампа-Бей":

Додамо, що після такого курйозу кіпер "Сент-Луїса" зібрався і не пропустив більше жодного разу, включаючи серію булітів, у якій Біннінгтон вийшов переможцем одразу у трьох дуелях. У підсумку "Сент-Луїс" переміг по буллітах (4:3 Б).

Відеоогляд матчу "Сент-Луїс" — "Тампа-Бей":

Зазначимо, "Тампа" йде на 6-му місці у Східній конференції, а "Сент-Луїс" — на 4-му у Західній.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал в українському хокеї. Федерація хокею України виключила з чемпіонату країни одразу дві команди.

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#НХЛ #Хокей
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