Это надо видеть: в НХЛ хоккеист забил гол ударом с центра площадки с отскоком от стекла (видео)

В лучшей хоккейной лиге мира была забита курьезная шайба.

В ночь на среду, первое декабря (время киевское), словацкий хоккеист "Тампы" Эрик Чернак забил в ворота "Сент-Лиуса" невероятный гол.

Соответствующее видео появилось на страничке SportsCenter в Twitter.

В поединке регулярного сезона Чернак забил, пожалуй, самую сумасшедшую шайбу сезона. Словак исполнял вбрасывание в зону соперников с центра площадки, затем шайба отскочила от стекла над бортом и запрыгнула в ворота Джордана Биннингтона — просто фантастика!

Видео шайбы Эрика Чернака в матче "Сент-Луис" — "Тампа-Бэй":

Добавим, что после такого курьеза кипер "Сент-Луиса" собрался и не пропустил больше ни разу, включая серию буллитов, в которой Биннингтон вышел победителем сразу в трех дуэлях. В итоге "Сент-Луис" победил по буллитам (4:3 Б).

Видеообзор матча "Сент-Луис" — "Тампа-Бэй":

Отметим, "Тампа" идет на 6-м месте в Восточной конференции, а "Сент-Луис" — на 4-м в Западной.

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