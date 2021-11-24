Два клуба исключены из чемпионата Украины по хоккею

Война Федерации с командами продолжается.

В среду, 24 ноября, Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины (ДК ФХУ) принял решение о снятии двух команд из розыгрыша чемпионата страны. Речь идет о ХК "Донбасс" и ХК "Краматорск".

Об этом сообщает пресс-служба ФХУ на своей страничке в Facebook.

Такое решение было принято после очередного нарушения со стороны вышеназванных команд. Клубы трижды во время официальных матчей выпускали на лед дисквалифицированных ФХУ спортсменов.

Напомним, недавно "Краматорск" и "Донбасс" отозвали своих хоккеистов из стана сборной Украины, тем самым сорвав подготовку национальной команды к чемпионату мира-2022 в дивизионе 1B. После этого федерация дисквалифицировала игроков, которые вернулись в расположение клубов, однако команды продолжали задействовать их в матчах, несмотря на предупреждение со стороны ФХУ.

"Поскольку предупреждение было оставлено без внимания и игроки Пангелов-Юлдашев, Андрейков, Захаров, Пересунько, Коренчук, Буценко и Таран вышли на лед, ДК ФХУ постановил: снять клубы "Донбасс" и "Краматорск" с чемпионата Украины по хоккею с шайбой сезона-2021 /2022. Также против этих игроков и их клубов будут применены санкции, означающие международную изоляцию", — гласит сообщение от пресс-службы ФХУ.

Ранее "Телеграф" сообщал о жесткой драке хоккеистов на тренировке в Беларуси, где вратарь набросился на одноклубника из-за буллита.