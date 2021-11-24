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Два клуби виключені з чемпіонату України з хокею

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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ХК "Донбас" та ХК "Краматорськ" Новина оновлена 24 листопада 2021, 15:19
ХК "Донбас" та ХК "Краматорськ"

Війна Федерації з командами триває.

У середу, 24 листопада, Дисциплінарний комітет Федерації хокею України (ДК ФХУ) ухвалив рішення про зняття двох команд з розіграшу чемпіонату країни. Йдеться про ХК "Донбас" та ХК "Краматорськ".

Про це повідомляє пресслужба ФХУ на своїй сторінці у Facebook.

Таке рішення було ухвалено після чергового порушення з боку вищезгаданих команд. Клуби тричі в офіційних матчів випускали на лід дискваліфікованих ФХУ спортсменів.

Нагадаємо, нещодавно "Краматорськ" та "Донбас" відкликали своїх хокеїстів зі стану збірної України, тим самим зірвавши підготовку національної команди до чемпіонату світу-2022 у дивізіоні 1B. Після цього федерація дискваліфікувала гравців, які повернулися до клубів, проте команди продовжували залучати їх у матчах, попри попередження з боку ФХУ.

"Оскільки попередження було залишене без уваги й гравці Пангелов-Юлдашев, Андрейків, Захаров, Пересунько, Коренчук, Буценко і Таран вийшли на лід, ДК ФХУ постановила: зняти клуби "Донбас" і "Краматорськ" з чемпіонату України з хокею з шайбою сезону-2021/2022. Також проти цих гравців і їх клубів будуть застосовані санкції, які означатимуть міжнародну ізоляцію", — говорить повідомлення від пресслужби ФХУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про жорстку бійку хокеїстів на тренуванні в Білорусі, де воротар накинувся на одноклубника через буліт.

Теги:
#Хокей #ХК Донбас #ФХУ
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