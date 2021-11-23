Клюшкою в голову: у Білорусі жорстко побилися хокеїсти (відео)

Воротар щось не поділив з одноклубником.

Під час тренування булітів воротар солігорського "Шахтаря" Ігор Брикун напав на свого одноклубника Дмитра Заламая, внаслідок чого на льоду сталася бійка.

Про це повідомляє Newgrodno.

Під час тренування булітів Заламай забив гол, після чого Брикун шпурнув у колегу ключкою. Дмитро відреагував на це жорстко – хокеїст спочатку вдарив кіпера ключкою по голові, а потім ще двічі – по корпусу. На льодовому майданчику почалася рукопашна бійка. У результаті хокеїстів розняли одноклубники.

Відео бійки одноклубників доступно в мережі:

Що стало приводом для агресії, невідомо. Імовірно, кіперу не сподобалося те, що Брикун виконав "slapshot". Цей вид удару не заведено виконувати на тренуваннях через небезпеку травмування для воротаря. Проте, не виключаються й інші причини конфлікту.

Примітно, що Ігор кинувся в бійку на опонента, який набагато більший за нього. 181-сантиметровий вартовий воріт без страху накинувся на майже двометрового колегу.

Довідка : "slapshot" — вид кидка в хокеї, особливістю якого є короткий удар ключки в лід перед шайбою (приблизно в 3-5 см). Ключка в момент удару прогинається, а потім надає шайбі додаткову швидкість.

Раніше "Телеграф" повідомляв про масову бійку в українському футболі.