Підключилися навіть батьки: масова бійка в українському футболі потрапила в трансляцію (відео)

На полі зненацька спалахнув конфлікт.

У матчі юнацького чемпіонату України з футболу U-17 під егідою ДЮФЛУ "Інтер" (Дніпро) — "Маріуполь" спалахнув конфлікт, який завершився масовою бійкою футболістів, а також батьків.

Відповідне відео потрапило у трансляцію поєдинку на YouTube-каналі AFDO TV.

На 69-й хвилині зустрічі на полі біля бокової лінії спалахнув конфлікт між двома гравцями, який за лічені секунди став масовим. На допомогу своїм дітям вибігли не лише тренери, а й батьки, які були на трибунах. Після хвилини агресії всі дійові особи заспокоїлися, проте матч так і не було дограно. Рефері увів команди з поля. На момент зупинки гри рахунок був 1:2 на користь "Маріуполя".

Бійка у матчі ФК "Інтер" (Дніпро) — ФК "Маріуполь" потрапила у трансляцію:

Раніше "Телеграф" повідомляв про бійку футболістів у матчі чемпіонату Бразилії. Крім того, побоїще "стінка" на "стінку" відбулося у поєдинку українських футзалістів. Також нещодавно побилися футболісти у Першій лізі України. Ще одна масова бійка українських футболістів сталася на матчі Другої ліги.