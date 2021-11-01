"Стінка" на "стінку": команди влаштували бої без правил під час матчу футзальної Ліги чемпіонів у Івано-Франківську (відео)

Гра третього туру попереднього етапу Ліги чемпіонів з футзалу запам’ятається бійкою, а не лише яскравими моментами.

Із 28 по 31 жовтня в Івано-Франківську відбулися зустрічі попереднього етапу Ліги чемпіонів з футзалу. У заключний день змагань зустріч клубу "Лічені" з Косова та "Араза" з Азербайджану запам’яталася бійкою, повідомляє фейсбук-сторінка Camp-Sport.

У метушні перед воротами гравець азербайджанського клубу жорстко пішов у підкаті проти воротаря і не дістався м’яча. Після цього польові гравці косоварів почали висловлювати претензії супернику і почалася сутичка. Поступово до гравців на майданчику приєдналися запасні гравці. За хвилину арбітри вгамували футзалістів і матч продовжився. Сама зустріч завершилася внічию – 6:6.

За підсумками групового турніру до наступного, елітного раунду, пробився івано-франківський "Ураган", який здобув три перемоги у трьох зустрічах. Жеребкування основного раунду відбудеться у середу, 3 листопада.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в українському футболі стався скандальний епізод. У зустрічі ФК "Чернігів" — "Мункач" лікар симулював удар гравця команди суперника і почав тягти час на полі. Раніше, у суботу 30 жовтня, тренер "Динамо" обізвав суддю, який рано завершив матч проти "Маріуполя".