В українському футболі скандал: лікар вийшов на поле та симулював удар гравця суперника (відео)

Неоднозначний епізод стався у матчі 16 туру чемпіонату України серед команд Другої ліги (група А).

У зустрічі середняків турніру "Чернігів" на своєму полі приймав "Мункач". Гості вийшли вперед на 40-й хвилині зустрічі після голу Сергія Стеня ударом зі штрафного.

Після перерви гості багато часу провели на газоні через пошкодження, що обурило як серед глядачів на трибунах, так і серед гравців чернігівської команди. В одному з епізодів на 85-й хвилині медичний персонал команди з Мукачева вкотре з’явився на газоні. Гравець господарів (у жовтій формі) вирішив трохи підігнати лікаря та акуратно штовхнув його у бік футболіста "Мункача", який лежав на газоні.

Як результат, лікар упав на газон, показуючи, що його вдарили. Через цей епізод на полі сталася сутичка за участю гравців обох команд, запасних футболістів і навіть представників тренерського штабу.

Незважаючи на резонанс, головна арбітриня зустрічі за підсумками епізоду показала лише кілька жовтих карток. Сам матч завершився перемогою "Мункача" з рахунком 2:0. Після 15 ігор "Мункач" із 26 очками посідає шосте місце, а "Чернігів" — 11-й із 14 очками.

Як раніше повідомляв "Телеграф", тренер "Динамо" назвав арбітра клоуном після матчу з "Маріуполем".