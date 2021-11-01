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Тренер "Динамо" назвав клоуном арбітра матчу проти "Маріуполя" (відео)

Автор
Володимир Лавський
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Тренер "Динамо" назвав клоуном арбітра матчу проти "Маріуполя" (відео) Новина оновлена 01 листопада 2021, 09:12

Матч 13-го туру української Прем’єр-ліги між "Маріуполем" та "Динамо" завершився перемогою киян (2:3), але найбільше запам’ятався скандалом після гри.

Як повідомляється в ефірі програми "Великий футбол", конфлікт стався після того, як головний арбітр зустрічі Віталій Романов раніше дав свисток, який свідчить про закінчення гри. У цей час гравці київського клубу перебували в атаці та не змогли завершити ударом вилазку до чужих воріт.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу пожурив арбітра, сказавши, що він не вперше зриває таким чином небезпечні атаки київського клубу, а його помічник Еміль Карас взагалі назвав суддю клоуном, додавши, що вся країна дивиться, як він потворно судить.

Після 13 турів "Динамо" перебуває на першому місці в УПЛ із 35 очками, випереджаючи "Шахтар" на три бали. У "Маріуполя" чотири набрані очки та останнє місце у турнірній таблиці.

Вже у вівторок "Динамо" проведе черговий матч у рамках групового турніру Ліги чемпіонів. Суперником українського клубу у домашній зустрічі буде "Барселона". УЄФА призначив на гру головним арбітром співвітчизника Мірчі Луческу румуна Овідіу Хацегана.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися цю зустріч у прямому ефірі в Україні, а також розповідав про букмекерські розклади напередодні поєдинку.

Теги:
#Футбол #Скандал #УПЛ #ФК Динамо (Київ)
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