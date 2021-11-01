Тренер "Динамо" назвал клоуном арбитра матча против "Мариуполя" (видео)

Автор
Владимир Лавский
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Тренер "Динамо" назвал клоуном арбитра матча против "Мариуполя" (видео) Новость обновлена 01 ноября 2021, 08:24

Матч 13-го тура украинской Премьер-лиги между "Мариуполем" и "Динамо" завершился победой киевлян (2:3), но больше запомнился скандалом после игры.

Как сообщается в эфире программы "Великий футбол", конфликт произошел после того, как главный арбитр встречи Виталий Романов раньше времени дал свисток, свидетельствующий об окончании игры. В это время игроки киевского клуба пребывали в атаке и не смогли завершить ударом вылазку к чужим воротам.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу пожурил арбитра, сказав, что он не в первый раз срывает таким образом опасные атаки киевского клуба, а его помощник Эмиль Карас и вовсе назвал судью клоуном, добавив, что вся страна смотрит, как он безобразно судит.

После 13 туров "Динамо" находится на первом месте в УПЛ с 35 очками, опережая "Шахтер" на три балла. У "Мариуполя" четыре набранных очка и последнее место в турнирной таблице.

Уже во вторник "Динамо" проведет очередной матч в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Соперником украинского клуба в домашней встрече будет "Барселона". УЕФА назначил на игру главным арбитром соотечественника Мирчи Луческу, румына Овидиу Хацегана. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту встречу в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне поединка.

Теги:
#Футбол #Скандал #УПЛ #ФК Динамо (Киев)
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