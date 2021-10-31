На руку Луческу: на матч "Динамо" - "Барселона" назначен румынский рефери

В УЕФА не усмотрели конфликта интересов в назначении румынского арбитра на игру "Динамо".

Матч киевского "Динамо", которое на днях обыграло "Мариуполь" в 13-м туре чемпионата Украины (2:3), против "Барселоны" в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 рассудит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Примечательно, что в УЕФА не усмотрели в таком назначении конфликта интересов, несмотря на то, что тренером киевлян является соотечественник Хацегана Мирча Луческу. В любом случае на поединке в столице Украины будет работать бригада арбитров VAR, которая будет проверять все ключевые решения Овидиу.

Игра "Динамо" — "Барселона" состоится 2 ноября на НСК "Олимпийский". Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту встречу в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне поединка.

Напомним, после матча чемпионата Украины с "Мариуполем" Луческу признался, что остался зол на своих игроков, которые проявили на поле лишь эгоизм. К слову, "Бело-синие" победили приазовцев во второй раз за 4 дня. Ранее команда Остапа Маркевича уступила чемпионам Украины в Кубке (1:2).