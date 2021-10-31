На руку Луческу: на матч "Динамо" — "Барселона" призначено румунського рефері

В УЄФА не побачили конфлікту інтересів у призначенні румунського арбітра на гру "Динамо".

Матч київського "Динамо", яке днями обіграло "Маріуполь" у 13-му турі чемпіонату України (2:3), проти "Барселони" у 4-му турі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 розсудить румунська бригада арбітрів на чолі з Овідіу Хацеганом.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Примітно, що в УЄФА не побачили в такому призначенні конфлікту інтересів, незважаючи на те, що тренером киян є співвітчизник Хацегана Мірча Луческу. У будь-якому випадку на поєдинку у столиці України працюватиме бригада арбітрів VAR, яка перевірятиме всі ключові рішення Овідіу.

Гра "Динамо" — "Барселона" відбудеться 2 листопада на НСК "Олімпійський". Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися цю зустріч у прямому ефірі в Україні, а також розповідав про букмекерські розклади напередодні поєдинку.

Нагадаємо, після матчу чемпіонату України з "Маріуполем" Луческу зізнався, що залишився злим на своїх гравців, які проявили на полі лише егоїзм. До речі, "Біло-сині" перемогли приазовців вдруге за 4 дні. Раніше команда Остапа Маркевича поступилася чемпіонам України у Кубку (1:2).