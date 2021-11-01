Укр

В украинском футболе скандал: врач вышел на поле и симулировал удар игрока соперника (видео)

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Врач "Мункача" помог команде потянуть время Новость обновлена 01 ноября 2021, 10:09
Врач "Мункача" помог команде потянуть время

Неоднозначный эпизод случился в матче 16-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги (группа А).

Во встрече середняков турнира "Чернигов" на своем поле принимал "Мункач". Гости вышли вперед на 40-й минуте встречи после гола Сергея Стеня ударом со штрафного.

После перерыва гости много времени провели на газоне из-за повреждений, что вызвало негодование как среди зрителей на трибунах, так и среди игроков черниговской команды. В одном из эпизодов на 85-й минуте медицинский персонал команды из Мукачево в очередной раз появился на газоне. Игрок хозяев (в желтой форме) решил немного подогнать врача и аккуратно толкнул его в сторону футболиста "Мункача", который лежал на газоне.

Как итог, врач упал на газон, показывая, что его ударили. Из-за этого эпизода на поле случилась потасовка с участием игроков обеих команд, запасных футболистов и даже представителей тренерского штаба.

Несмотря на резонанс, главный арбитр встречи по итогам эпизода показала лишь несколько желтых карточек. Сам матч завершился победой "Мункача" со счетом 2:0. После 15 игр "Мункач" с 26 очками занимает шестое место, а "Чернигов" — 11-й с 14 очками.

Как ранее сообщал "Телеграф", тренер "Динамо" назвал арбитра клоуном после матча с "Мариуполем".

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#Футбол #ПФЛ #Скандалы
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