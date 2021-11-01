"Стенка" на "стенку": команды устроили бои без правил во время матча футзальной Лиги чемпионов в Ивано-Франковске (видео)

Игра третьего тура предварительного этапа Лиги чемпионов по футзалу запомнится дракой, а не только яркими моментами.

С 28 по 31 октября в Ивано-Франковске прошли встречи предварительного этапа Лиги чемпионов по футзалу. В заключительный день соревнований встреча клуба "Личени" из Косова и "Араза" из Азербайджана запомнилась потасовкой, сообщает фейсбук-страница Camp-Sport.

В суматохе перед воротами игрок азербайджанского клуба жестко пошел в подкате против вратаря и не добрался к мячу. После этого полевые игроки косоваров начали высказывать претензии сопернику и началась потасовка. Постепенно к игрокам на площадке присоединились и запасные игроки. За минуту арбитры угомонили футзалистов и матч продолжился. Сама встреча завершилась вничью — 6:6.

По итогам группового турнира в следующий, элитный раунд, пробился ивано-франковский "Ураган", который одержал три победы в трех встречах. Жеребьевка основного раунда состоится в среду, 3 ноября.

Как ранее сообщал "Телеграф", в украинском футболе случился скандальный эпизод. Во встрече ФК "Чернигов" — "Мункач" врач симулировал удар игрока команды соперника и начал тянуть время на поле. Ранее, в субботу 30 октября, тренер "Динамо" обозвал судью, который рано завершил матч против "Мариуполя".