Бійка вболівальників зупинила матч чемпіонату України (відео)

На грі в Сумах було неспокійно.

Матч 15-го туру Другої ліги України, де недавно вболівальники на стадіоні смажили шашлики, "Суми" — "Перемога" завершився масовою бійкою вболівальників.

Відповідний момент потрапив в відеотрансляцію зустрічі на YouTube-каналі ФК "Суми".

Під завісу поєдинку господарі пропустили два м’ячі на 90-й і 93-й хвилинах. Після останнього гола на полі зав’язалася бійка між уболівальниками. У хід пішов навіть газовий балончик. У підсумку в інцидент втрутилася поліція, а агресивні фанати втекли.

Момент доступний в офіційній трансляції зустрічі (дивитися з 1:54:37):

До слова, суддя поєдинку Софія Причина повела команди з поля ще до завершення зустрічі, при цьому в післяматчевому протоколі повідомляється, що гра на "Альянс-Арені" в селі Байрак Сумської області завершилася з рахунком 1:3.

Додамо, що "Суми" (5 очок) займають останнє місце в дивізіоні B Другої ліги, "Перемога" (29 очок) — четверта. Лідирує в першості ГФК "Металург" (37 очок).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що жінка-арбітр забула видалити гравця в матчі Другої ліги.