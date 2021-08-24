Жінка-суддя забула видалити футболіста в чемпіонаті України, показавши тому 2 жовті картки (відео)

Кумедний випадок стався у Другій лізі.

У матчі п’ятого туру другої ліги України "Дніпро" Черкаси — "Буковина" (3:1) стався неабиякий епізод. Рефері поєдинку Інна Вакулко показала дві жовті картки футболістові господарів Богдану Виниченко (№15) на 33-й 45+1 хвилинах, при цьому гравець "Дніпра" спокійно дограв матч. У післяматчевому протоколі було вказано, що жовті картки отримали № 15 і № 17 (Данило Жичиков).

Прес-служба "Буковини" після гри опублікувала відео на YouTube з моментами попереджень, зазначивши помилку судді.

"Футбольні правила змінили або арбітр грубо помилилася?" — запитали у любителів футболу в прес-службі чернівецького клубу.

Крім того, президент команди Вадим Заяць заявив, що чекає від керівництва Другої ліги пояснень.

"Пояснення арбітрів після матчу, що нібито одна з карток адресувалась 17-му номеру господарів, виглядають смішними. «Буковина» завжди прагне бути серед перших, і цього разу матч за нашою участю, мабуть, увійде в історію. Бо, чесно кажучи, не пам’ятаю, щоб в Україні раніше були подібні випадки, коли футболіст із двома жовтими картками, спокійно продовжував гру", — цитує Зайця офіційний сайт " Буковини ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Гондурасі рефері захищався від фанатів за допомогою пістолета.