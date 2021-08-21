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Футбольний суддя дістав пістолет і почав стріляти, щоб врятуватися від фанатів (відео)

Автор
М. Корнілов
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Футбольний суддя дістав пістолет і почав стріляти, щоб врятуватися від фанатів (відео) Новина оновлена 21 серпня 2021, 18:05
Після матчу аматорського чемпіонату в Гондурасі рефері довелося дістати пістолет, щоб уберегтися від гніву уболівальників

У Гондурасі після футбольного матчу стався незвичайний інцидент.

Після футбольного матчу, який проходив в рамках аматорської ліги в місті Копан (Гондурас), біля головного арбітра зустрічі зібралася юрба незадоволених суддівством фанатів. Арбітр, не довго думаючи, дістав з кишені пістолет, щоб запобігти нападу. Крім того, суддя зробив кілька пострілів в землю, щоб показати, що зброя справжня. В результаті група агресивно налаштованих уболівальників швидко розбіглася, а суддя пішов у своїх справах. Про це повідомляє beIN SPORTS USA.

До слова, рефері, не усунули від роботи після того, що сталося, мабуть, вважаючи, що арбітр лише захищався від потенційного нападу.

Відео інциденту доступне на YouTube-каналі beIN SPORTS USA:

Робота футбольного арбітра дійсно супроводжена ризиками нападу з боку незадоволених. Буквально на днях після матчу Кубка України на рефері напав головний тренер команди, який пізніше заявив, що хотів лише, "щоб рефері його вислухав".

Раніше "Телеграф" повідомляв про масову бійку в українському футболі через дії рефері, який не кращим чином відсудив гру.

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