Укр

Футбольный судья достал пистолет и начал стрелять, чтобы спастись от фанатов (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Футбольный судья достал пистолет и начал стрелять, чтобы спастись от фанатов (видео) Новость обновлена 21 августа 2021, 18:05
После матча любительского чемпионата в Гондурасе рефери пришлось достать пистолет, чтобы уберечься от гнева болельщиков

В Гондурасе после футбольного матча произошел необычный инцидент.

После футбольного матча, который проходил в рамках любительской лиги в городе Копан (Гондурас), возле главного арбитра встречи скопилась толпа недовольных судейством фанатов. Арбитр, не долго думая, достал из кармана пистолет, чтобы предотвратить нападение. Кроме того, судья сделал несколько выстрелов в землю, чтобы показать, что оружие настоящее. В итоге группа агрессивно настроенных болельщиков быстро разбежалась, а судья пошел по своим делам. Об этом сообщает beIN SPORTS USA.

К слову, рефери, не отстранили от работы после случившегося, видимо, посчитав, что арбитр лишь защищался от потенциального нападения.

Видео инцидента доступно на YouTube-канале beIN SPORTS USA:

Работа футбольного арбитра действительно сопровождена рисками нападения со стороны недовольных. Буквально на днях после матча Кубка Украины на рефери напал главный тренер команды, который позже заявил, что хотел лишь, "чтобы рефери его выслушал".

Ранее "Телеграф" сообщал о массовой драке в украинском футболе из-за действий рефери, который не лучшим образом отсудил игру.

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