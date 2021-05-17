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Украинские футболисты устроили побоище из-за арбитра (видео)

Украинские футболисты устроили побоище из-за арбитра (видео)
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче чемпионата Киевской области U-17 ФСК "Форвард" из Василькова встречался с ФК "Фаворит" из Борисполя. Ни чем не примечательный поединок голов не подарил, а вот футболисты обеих команд устроили массовую драку.

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Во втором тайме в одном из эпизодов встречи игрок "Фаворита" вблизи боковой линии оттолкнул соперника. После этого футболисты вцепились в драку, а поддержать одноклубников решили все кому не лень. В итоге футбольный матч на минуту превратился в побоище. К слову, в эфир попала фраза, адресованная главному рефери поединка: "Это твое судейство к этому привело".

Конфликт вспыхнул моментально и также быстро потух. Рефери наградил зачинщиков красными карточками, и игра продолжилась.

Ранее "Телеграф" сообщал о жесткой драке футболистов-любителей в России.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 670

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Драка, Футбол.
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