Женщина-судья забыла удалить футболиста в чемпионате Украины, показав тому 2 желтые карточки (видео)

Забавный случай произошел во Второй лиге.

В матче пятого тура Второй лиги Украины "Днепр" Черкассы — "Буковина" (3:1) произошел незаурядный эпизод. Рефери поединка Инна Вакулко показала две желтые карточки футболисту хозяев Богдану Виниченко (№15) на 33-й 45+1 минутах, при этом игрок "Днепра" спокойно доиграл матч. В послематчевом протоколе было указано, что желтые карточки получили № 15 и № 17 (Даниил Жичик).

Пресс-служба "Буковины" после игры опубликовала видео на YouTube с моментами предупреждений, отметив ошибку судьи.

"Футбольные правила изменили или арбитр грубо ошиблась?" — спросили у любителей футбола в пресс-службе черновицкого клуба.

Кроме того, президент команды Вадим Заяц заявил, что ждет от руководства Второй лиги объяснений.

"Объяснение арбитров после матча, что якобы одна из карточек адресовалась 17-му номеру хозяев, выглядят смешными. "Буковина" всегда стремится быть среди первых, и на этот раз матч с нашим участием, пожалуй, войдет в историю. Потому что, честно говоря, не помню, чтобы в Украине раньше были подобные случаи, когда футболист с двумя желтыми карточками, спокойно продолжал игру", — цитирует Зайца официальный сайт "Буковины".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Гондурасе рефери защищался от фанатов с помощью пистолета.