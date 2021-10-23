Драка болельщиков остановила матч чемпионата Украины (видео)

На игре в Сумах было неспокойно.

Матч 15-го тура Второй лиги Украины, где недавно болельщики на стадионе жарили шашлыки, "Сумы" — "Перемога" завершился массовой дракой болельщиков.

Соответствующий момент попал в видеотрансляцию встречи на YouTube-канале ФК "Суми".

Под занавес поединка хозяева пропустили два мяча на 90-й и 93-й минутах. После последнего гола на поле завязалась драка между болельщиками. В ход пошел даже газовый баллончик. В итоге в инцидент вмешалась полиция, а агрессивные фанаты убежали.

Момент доступен в официальной трансляции встречи (смотреть с 1:54:37):

К слову, судья поединка София Причина увела команды с поля еще до завершения встречи, при этом в послематчевом протоколе сообщается, что игра на "Альянс-Арене" в селе Байрак Сумской области была завершена со счетом 1:3.

Добавим, что "Сумы" (5 очков) занимают последнее место в дивизионе B Второй лиги, "Перемога" (29 очков) — четвертая. Лидирует в первенстве ГФК "Металлург" (37 очков).

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