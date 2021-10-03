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"Дикуни": вболівальники "Карпат" готували шашлик прямо на стадіоні (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Шашлики на стадіоні "Україна" Новина оновлена 03 жовтня 2021, 10:52
Шашлики на стадіоні "Україна"

Деякі вболівальники "Карпат" "відзначилися" на матчі улюбленої команди.

У Тік-Ток набирає популярність відео, на якому вболівальники "Карпат" готують шашлик прямо на стадіоні.

Дане відео розмістив на своїй сторінці блогер Сергій Бунда.

На кадрах видно, як група уболівальників перед початком зустрічі вирішила приготувати шашлик. Дія проходила перед матчем львівської команди на стадіоні "Україна" у Львові. Поки активні фани співали свої кричалки, за воротами розвивалося ще одна цікава подія — пікнік.

@sergiy.bunda

А ви за який клуб України вболіваєте?😂🔥💚 Я за Карпати Львівські! ##ukraine ##football ##тренды

♬ оригінальний звук - Сергій Бунда

До слова, karpaty.lviv в Тік-Ток не засудили вчинок уболівальників, які наплювали на всілякі правила, а й навіть пожартували написавши: "Смачного" під постом з відео.

"Карпати" побажали приємного апетиту шашличникам на стадіоні
"Карпати" побажали приємного апетиту шашличникам на стадіоні

Однак більшість уболівальників висловилися проти поведінки "шашличників". Відео зібрало чимало гнівних коментарів: "Дикуни", "Бидло", "Це ж не пікнік, на стадіоні не можна палити", "Футбол дикий, фани теж".

Вболівальники висловилися проти пікніка на стадіоні
Вболівальники висловилися проти пікніка на стадіоні
Фанат розкритикував шашличників на трибунах
Фанат розкритикував шашличників на трибунах

Відзначимо, "Карпати" на даний момент виступають в Лізі А у Другому дивізіоні і йдуть на другій позиції в першості.

Турнірне становище команд у Другій лізі
Турнірне становище команд у Другій лізі

Раніше "Телеграф" повідомляв про масову бійку на стадіоні під час матчу Першої ліги.

Теги:
#Футбол #ФК Карпати #Друга ліга #Шашлики
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