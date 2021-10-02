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У чемпіонаті України суддя спровокував масову бійку футболістів (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Автор
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Масова бійка футболістів після матчу "Поділля" — "Олімпік" Новина оновлена 02 жовтня 2021, 11:13
Масова бійка футболістів після матчу "Поділля" — "Олімпік"

Черговий скандал в українському футболі — у Першій лізі побилися футболісти.

У матчі Першої ліги України, де недавно "відзначилися" фани "Кривбасу", відбувся черговий інцидент, який не прикрашає вітчизняний футбол.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі SPORT футбол.

У поєдинку 11-го туру "Поділля" в Хмельницькому приймало "Олімпік". Зустріч завершилася з рахунком 0:1 на користь гостей, а переможний гол донецька команда провела на 96-й хвилині, хоча головний арбітр зустрічі Ігор Біч додав всього 5. Дана обставина і ще ціла серія спірних рішень вивела гравців господарів з себе. Після фінального свистка вони оточили рефері з претензіями. За арбітра, судячи з усього, заступилися гравці "Олімпіка", після чого на полі вибухнула бійка. Футболісти штовхали один одного, проте через пару хвилин заспокоїлися і пішли по роздягальнях. До слова, в підтрибунному приміщенні також було неспокійно.

Одним зі спірних рішень рефері став не зарахований гол господарів.

Відео бійки після матчу:

Повний відеоогляд гри:

За підсумками поєдинку "Олімпік" піднявся на 7-е місце в першості, а "Поділля" — поки 10-е.

Турнірне становище команд у Першій лізі
Турнірне становище команд у Першій лізі

Раніше "Телеграф" повідомляв про втечу українських арбітрів після матчу Української Прем’єр-ліги.

Теги:
#Футбол #ФК Олімпік #Перша ліга #ФК Поділля
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