Укр

В чемпионате Украины судья спровоцировал массовую драку футболистов (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Массовая драка футболистов после матча "Подолье" - "Олимпик" Новость обновлена 02 октября 2021, 11:13
Массовая драка футболистов после матча "Подолье" - "Олимпик"

Очередной скандал в украинском футболе — в Первой лиге подрались футболисты.

В матче Первой лиги Украины, где недавно "отличились" фаны "Кривбасса", произошел очередной инцидент, который не красит отечественный футбол.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале SPORT футбол.

В поединке 11-го тура "Подолье" в Хмельницком принимало "Олимпик". Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей, а победный гол донецкая команда провела на 96-й минуте, хотя главный арбитр встречи Игорь Бич добавил всего 5. Данное обстоятельство и еще целая серия спорных решений вывела игроков хозяев из себя. После финального свистка они окружили рефери с претензиями. За арбитра, судя по всему, вступились игроки "Олимпика", после чего на поле разразилась драка. Футболисты толкали друг друга, однако спустя пару минут успокоились и пошли по раздевалкам. К слову, в подтрибунном помещении также было неспокойно.

Одним из спорных решений рефери стал не засчитанный гол хозяев.

Видео драки после матча:

Полный видеообзор игры:

По итогам поединка "Олимпик" поднялся на 7-е место в первенстве, а "Подолье" — пока 10-е.

Турнирное положение команд в Первой лиге
Турнирное положение команд в Первой лиге

Ранее "Телеграф" сообщал о побеге украинских арбитров после матча Украинской Премьер-лиги.

Теги:
#Футбол #ФК Олимпик #Первая лига #ФК Подолье
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