Не живет в Украине. Как выглядит родная сестра "холостяка" Тараса Цымбалюка и кем работает (фото)

Родители Цымбалюка — известные интеллектуалы

В пятницу, 19 декабря, на канале СТБ состоялась премьера десятого выпуска популярного реалити-шоу "Холостяк 2025" с украинским актером театра и кино Тарасом Цымбалюком в главной роли. В этом эпизоде зрителей познакомили с родной сестрой 36-летней звезды.

Что нужно знать:

Финалистки 14 сезона впервые встретились с родителями и сестрой Тараса Цымбалюка

Старшая сестра холостяка Ольга уже несколько лет живет за границей и работает в модной индустрии

Несмотря на знаменитого сына, семья Тараса Цымбалюка ведет непубличный образ жизни

В этом выпуске три оставшиеся участницы 14 сезона, финалистки Ирина, Надин и Анастасия должны были познакомиться с близкими людьми холостяка, а именно мамой Татьяной Васильевной, отцом Василием Васильевичем и родной, старшей на 8 лет сестрой, которую зовут Ольга.

Ранее Тарас делился общими фото со своей семьей. Известно, что Ольга не живет в Украине — сейчас женщина на время войны находится в Тбилиси.

В Грузии Ольга Цымбалюк работает в сфере моды и строит карьеру стилиста, а также занимается моделингом. Она изредка радует подписчиков теплыми фото с младшим братом-знаменитостью.

Ольга и Тарас Цымбалюки. Фото: instagram.com/tsymbalook

Напомним, что мама Цымбалюка — филолог и преподаватель французского языка, а отец — известный украинский литературовед и историк. Их дети выбрали совершенно разные жизненные пути. Родители главного героя "Холостяка 2025" живут в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

Семья Тараса Цымбалюка. Фото: instagram.com/tsymbalook

Ольга Цымбалюк. Фото: instagram.com/tsymbalook Ольга Цымбалюк. Фото: instagram.com/tsymbalook

