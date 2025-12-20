Не мешкає в Україні. Як виглядає рідна сестра "холостяка" Тараса Цимбалюка і ким працює (фото)

Батьки Цимбалюка — відомі інтелектуали

У п’ятницю, 19 грудня, на каналі СТБ відбулася прем’єра десятого випуску популярного реаліті-шоу "Холостяк 2025" з українським актором театру та кіно Тарасом Цимбалюком у головній ролі. У цьому епізоді глядачів познайомили із рідною сестрою 36-річної зірки.

Що потрібно знати:

Фіналістки 14 сезону вперше зустрілися з батьками та сестрою Тараса Цимбалюка

Старша сестра холостяка Ольга вже кілька років живе за кордоном і працює в модній індустрії

Попри знаменитого сина, родина Тараса Цимбалюка веде непублічне життя

У цьому випуску три учасниці 14 сезону, що залишилися, фіналістки Ірина, Надін та Анастасія мали познайомитися з близькими людьми холостяка, а саме мамою Тетяною Василівною, батьком Василем Васильовичем і рідною, старшою на 8 років сестрою, яку звуть Ольга.

Раніше Тарас ділився спільними фото зі своєю родиною. Відомо, що Ольга не мешкає в Україні — зараз жінка на час війни перебуває у Тбілісі.

У Грузії Ольга Цимбалюк працює у сфері моди та будує кар’єру стиліста, а також займається моделінгом. Вона зрідка радує підписників теплими фотографіями з молодшим братом-знаменитістю.

Ольга і Тарас Цимбалюки. Фото: instagram.com/tsymbalook

Нагадаємо, що мати Цимбалюка — філолог і викладач французької мови, а батько — відомий український літературознавець та історик. Їхні діти обрали зовсім різні життєві шляхи. Батьки головного героя "Холостяка 2025" мешкають у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області.

Сім’я Тараса Цимбалюка. Фото: instagram.com/tsymbalook

Ольга Цимбалюк. Фото: instagram.com/tsymbalook Ольга Цимбалюк. Фото: instagram.com/tsymbalook

Близькою подругою "холостяка" Тараса Цимбалюка є українська актриса Наталка Денисенко. Раніше ми писали, що відомо про її шлюб і розлучення з актором-військовим Андрієм Федінчиком.