Він воював, а їй приписували коханця: що відомо про розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика

Обговорення розлучення з військовослужбовцем викликало скандал

Українська актриса Наталка Денисенко через сім місяців після офіційного розлучення вперше відверто розповіла про причини розставання з актором Андрієм Федінчиком, який раніше воював у лавах ЗСУ.

Що потрібно знати:

Наталка Денисенко публічно назвала причини розлучення з військовослужбовцем Андрієм Федінчиком

На тлі розірвання шлюбу актрисі приписали роман із Юрієм Савранським, який вона відмовилася підтверджувати

Ксенія Мішина різко розкритикувала Наталку Денисенко, звинувативши її в брехні і підлості

Подробиці розлучення

У недавньому інтерв’ю Маші Єфросиніній Денисенко заявила, що їхній шлюб зруйнували постійна розлука через службу чоловіка у ВСУ, його ревнощі та образливі слова, які він дозволяв собі на її адресу.

Я боялася втратити чоловіка, боялася, що він загине на війні. Типу відчувала Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

Рішення суду про розірвання шлюбу Наталії Денисенко та Андрія Федінчика набуло чинності 8 травня 2025 року. У судових документах причиною було вказано "різні погляди на життя, відсутність порозуміння та втрата почуттів". Подружжя не було на засіданні.

За словами Денисенко, після мобілізації Федінчика в армію їхні стосунки стали напруженими. Вона розповіла, що чоловік забороняв їй скаржитися на труднощі життя без нього, посилаючись на те, що інші захисники роками не бачаться з сім’ями. Це, а також нібито постійні ревнощі з його боку, призвели до того, що актриса подала на розлучення.

У нас не збігалися погляди на життя, на виховання, війна дуже змінює людей. Андрій став жорсткішим. І мені було певними моментами страшно. Більше агресії все ж-таки. Можна зрозуміти, в яких умовах вони працюють Наталка Денисенко

Чутки про роман із Юрієм Савранським

Паралельно з новинами про розлучення активно обговорювалися чутки про можливий роман Денисенко з українським манекенником та актором Юрієм Савранським. Сам чоловік також підтвердив своє розлучення зі своєю дружиною, яка подарувала йому двох дітей, на тлі цих чуток, але не став коментувати свої стосунки з актрисою.

У своєму інтерв’ю Денисенко відмовилася підтверджувати роман із Савранським. Актриса розповіла, що коли задумалася про створення власного ювелірного бренду, одразу зрозуміла — їй потрібний хтось, хто допоможе вести бізнес. Тоді нинішній "холостяк" Тарас Цимбалюк порекомендував їй звернутися саме до Юрія.

Денисенко та Савранський

Я не буду розповідати про роман. Знаєш, у мене роман і з Тарасом, і з Комаровським… Коли в мене буде каблучка, а може і не буде каблучки, а я сама буду готова сказати, що так, ось мій новий чоловік, будь ласка, тоді я скажу. А зараз, ну що мені казати? Наталка Денисенко

Нові одкровення актриси викликали бурхливу реакцію в мережі, у тому числі критику від колеги Ксенії Мішиної, яка звинуватила Денисенко у "підлості та брехні" за публічне обговорення колишнього чоловіка-військовослужбовця. Вона закликала людей не вірити жодному слову Наталки.

Мені безмежно соромно за тебе, Денисенко. І безмежно шкода, що ти все ж таки продала душу дияволу й усій цій дешевій мішурі у вигляді грошей, рейтингів і популярності. Зовсім скоро маятник хитнеться в іншій бік, і хочеться вірити, що ти хоча б щось зрозумієш і усвідомиш крізь товстий шар своїх масок і біленьких суконь, які ти щодня одягаєш у надії на красиве майбутнє Ксенія Мішина

Що відомо про шлюб Денисенко і Федінчика

Актори довгий час вважалися однією з найяскравіших пар українського шоубізнесу. Їхні шляхи перетнулися на зйомках серіалу "Клан ювелірів", де між ними спалахнув роман. На момент знайомства Федінчик був одружений, але пізніше розлучився зі своєю першою дружиною заради стосунків із колегою. У квітні 2017 року пара зіграла весілля, а того ж року у них народився син, якого назвали Андрієм.

На 1 фото — Федінчик з першою дружиною Вікторією

Де зараз Андрій Федінчик

З початком повномасштабної війни актор вступив до лав тероборони рідної Житомирської області. Після серйозної операції на хребті наприкінці 2024 року та подальшої реабілітації, ВЛК визнала його непридатним до служби, і Федінчик демобілізувався у 2025 році. Наразі Андрій продовжує допомагати армії, закликає до цього українців, а також знімається у нових кінопроєктах.

Раніше ми писали, як виглядає дружина військового "Мадяра" та чим займається жінка під час війни. Нагадаємо, що у подружжя є двоє синів.