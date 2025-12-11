Сумська просила допомоги, а Полякова "образила": Винник розкрив, з ким спілкується після втечі з України

Полякова говорила про борг співака у 150 тисяч євро

Скандальний співак Олег Винник, що покинув воюючу Україну майже відразу після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, назвав українських артистів, з якими дотепер продовжує бути у гарних стосунках та розповів про борг, який нібито винен Олі Поляковій.

Що треба знати:

Співак розповів, що багато колег відвернулися від нього

Винник поділився, хто з колег продовжує підтримувати його попри критику

Співак відреагував на звинувачення Олі Полякової щодо нібито привласнення 150 тисяч євро

В інтерв’ю "РБК-Україна" 52-річний артист, що зараз перебуває у Німеччині разом з дружиною Таїсією Сватко (співачкою Таюне) та сином Юліаном, заявив, що багато його колег, яких він вважав друзями, відвернулися від нього. Проте він продовжує мати гарні стосунки з Андрієм Данилко, зі співаком і композитором Анатолієм Матвійчуком, з актором і телеведучим Петром Магою, а також Народною артисткою України Ольгою Сумською.

Анатолій Матвійчук і Петро Мага

Анатолій Матвійчук, теж людина, яка про мене замовила слово. Це просто глиба, це наскільки вихована, достойна, мудра, розумна людина. Знову ж таки, Оля Сумська. Недавно теж зателефонувала мені, попросила квиток… Петя Мага, наприклад. Ну є, є вони ці люди, з ким ти підтримуєш… Це не то, що ти проводиш годинами розмови, але це є. Якщо це можна назвати теплими відносинами Олег Винник

Нагадаємо, що у лютому 2024 року співачка Оля Полякова заявила, нібито співак ошукав її, привласнивши 150 тисяч євро. Артисти планували спільно представити російськомовну пісню "Длинноногое счастье". Вони навіть встигли зняти кліп. За словами артистки, проєкт фінансово підтримала велика компанія, однак згодом сам Винник опинився за межами України.

Кадр з кліпу "Длинноногое счастье"

У розмові з журналісткою Юлією Гаюк виконавець заявив, що "королева ночі" викривила реальні події, пов'язані з цією ситуацією. Він був шокований, почувши обвинувачення колеги, з якою до повномасштабного вторгнення мав нормальні стосунки.

Вона реально мене образила. Привселюдно. Люди мені пишуть: "Олег, яке ви мали право кинути людину?". Вона щось придумала, перекрутила факти. Чому? Ми ж на початку війни ще спілкувалися, все було нормально… Кліп ми зняли. Пісню мені прислали, я її сам зробив. Я не взяв ні цента. Вона мені дуже тяжко давалась, але це був хіт, це була робота. Потім почалась війна, а пісня була російською, тому Оля її не випустила Олег Винник

Нагадаємо, що у цій розмові Олег Винник розповів, як зміг законно залишити Україну під час війни. Також співак розкрив умову, за якої може повернутись з-за кордону.