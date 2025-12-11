Сумская просила помощи, а Полякова "оскорбила": Винник раскрыл, с кем общается после побега из Украины

Полякова говорила о долге певца в 150 тысяч евро

Скандальный певец Олег Винник, покинувший воюющую Украину почти сразу после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, назвал украинских артистов, с которыми до сих пор продолжает быть в хороших отношениях и рассказал о долге, который якобы должен Оле Поляковой.

Что нужно знать:

Певец рассказал, что многие коллеги отвернулись от него

Винник поделился, кто из коллег продолжает поддерживать его, несмотря на критику

Певец отреагировал на обвинения Оли Поляковой относительно якобы присвоения 150 тысяч евро

В интервью "РБК-Украина" 52-летний артист, который сейчас находится в Германии вместе с женой Таисией Сватко (певицей Таюне) и сыном Юлианом, заявил, что многие его коллеги, которых он считал друзьями, отвернулись от него. Однако он продолжает иметь хорошие отношения с Андреем Данилко, с певцом и композитором Анатолием Матвийчуком, с актером и телеведущим Петром Магой, а также Народной артисткой Украины Ольгой Сумской.

Анатолий Матвийчук и Петр Мага

Анатолий Матвийчук, тоже человек, который обо мне замолвил слово. Это просто глубокий, это насколько воспитанный, достойный, мудрый, умный человек. Опять же, Оля Сумская. Недавно тоже позвонила мне, попросила билет… Петя Мага, например. Есть, есть они эти люди, с кем ты поддерживаешь… Это не то, что ты проводишь часами разговоры, но это есть. Если это можно назвать теплыми отношениями Олег Винник

Напомним, что в феврале 2024 года певица Оля Полякова заявила, что певец обманул ее, присвоив 150 тысяч евро. Артисты планировали совместно представить русскоязычную песню "Длинноногое счастье". Они даже успели снять клип. По словам артистки, проект финансово поддержала крупная компания, однако со временем сам Винник оказался за пределами Украины.

Кадр из клипа "Длинноногое счастье"

В разговоре с журналисткой Юлией Гаюк исполнитель заявил, что "королева ночи" исказила реальные события, связанные с этой ситуацией. Он был в шоке, услышав обвинение коллеги, с которой до полномасштабного вторжения имел нормальные отношения.

Она реально меня оскорбила. Публично. Люди мне пишут: "Олег, какое вы имели право бросить человека?". Она что-то придумала, извратила факты. Почему? Мы ведь в начале войны еще общались, все было нормально… Клип мы сняли. Песню мне прислали, я сам ее сделал. Я не взял ни цента. Она мне очень тяжело давалась, но это был хит, это была работа. Потом началась война, а песня была на русском, поэтому Оля ее не выпустила Олег Винник

Напомним, что в этом разговоре Олег Винник рассказал, как смог законно покинуть Украину во время войны. Также певец раскрыл условие, при котором может вернуться из-за границы.